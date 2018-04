Samuel Barata e Jéssica Augusto vencem São Silvestre de Lisboa

Samuel Barata (Benfica) concretizou o "sonho" de vencer a São Silvestre de Lisboa, na sua primeira participação, conquistando a guerra dos sexos ao bater Jéssica Augusto (Sporting), que venceu no setor feminino.

"É o concretizar de um sonho, eu sou um atleta novo, vejo esta prova há 10 anos na televisão e sempre pensei que queria ser aquele atleta que vencia. Hoje vim como estreante e senti-me bem desde início", afirmou Samuel Barata, em declarações à agência Lusa.

Samuel Barata concluiu os 10 quilómetros da corrida lisboeta em 29.59 minutos, relegando o triatleta João Pereira (Benfica) e Hermano Ferreira (Benfica), vencedor da corrida em 2010, 2011, 2014, 2015 e 2016, para as segunda e terceira posições, a 25 e 55 segundos, respetivamente.

"Na parte final fui mais forte, acho que a subida, que fica mais difícil até lá acima [à rotunda do Marquês de Pombal], e conseguir manter o ritmo a subir foi o segredo. Houve muita competitividade, com o João Pereira, o Ricardo Ribas e o Hermano Ferreira, e isso proporcionou um ritmo muito alto desde início, fazendo com que apanhássemos a elite feminina", explicou Samuel Barata.

No setor feminino, Jéssica Augusto repetiu os triunfos de 2008, 2010 e 2016, em 33.52 minutos, deixando Marta Pen (Benfica) no segundo lugar, a 40 segundos, e Susana Godinho (Sporting) no terceiro, a 01.37 minutos.

"Sabia que ia ser muito difícil vencer os homens na geral, por isso dei o meu máximo para vencer entre as mulheres, esse era o meu objetivo, porque venci a primeira e queria vencer a 10.ª. Em relação ao ano passado não estou tão em forma, mas saí com boas sensações, vencer é sempre motivador", admitiu Jéssica Augusto.

Na última corrida do ano na capital lisboeta, as mulheres partiram para os 10 quilómetros com partida e chegada nos Restauradores com 2.57 minutos de avanço sobre os homens, insuficientes para evitar o quarto triunfo dos homens, contra cinco das mulheres.

"A cidade está linda, há muitas pessoas a aplaudirem e é sempre especial correr aqui no final do ano", sublinhou Jéssica Augusto, assinalando as muitas diferenças "no número de participantes, na organização, nos patrocínios e no apoio popular" entre a edição de 2017 e a de 2008.