O treinador do FC Porto mostrou-se desiludido com a derrota, que impede os dragões de continuarem na liderança do campeonato. O Benfica venceu no Dragão por 1-2, passando a somar mais dois pontos que os campeões em título.

Sérgio Conceição assumiu que o resultado deixa a equipa azul e branca triste. "Se o empate já era mau, a derrota deixa-nos verdadeiramente desiludidos", afirmou o técnico em declarações na flash interview da SportTV, considerando que o golo da vitória do Benfica surgiu "do nada".

Sérgio Conceição reiterou no entanto que o FC Porto vai lutar até ao fim do campeonato, sublinhando que faltam discutir 30 pontos. O técnico, que renovou o contrato ontem, recusou rotular o Benfica como o principal favorito à conquista do título.

"Aqui não há favoritismos, há 10 jogos para jogar, 30 pontos para disputar. E estamos aqui a lutar até ao fim para aquilo que é o nosso objetivo principal que é o campeonato", rematou.

