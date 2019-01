"Se o Sporting perder com o FC Porto, adeus título"

De um lado Chaínho, 44 anos, antigo jogador do FC Porto. Do outro Fernando Mendes, 52 anos, antigo jogador do Sporting e também dos dragões. Os dois são amigos, antigos companheiros e foram campeões pela equipa portista na época 98/99 (o único título de Chaínho em três anos de azul e branco). Já Fernando Mendes representou o FC Porto durante três temporadas e foi campeão nas três.

Na antevisão do duelo entre Sporting e FC Porto, que acontece este sábado a partir das 15h30, os dois antigos atletas concordam num ponto que pode ser fulcral: o bom momento portista.

Ouça aqui o duelo entre Chaínho e Fernando Mendes.

Quem abre as hostilidades é Chaínho, que faz notar que "o Porto, da maneira como está e se fizermos uma análise comparativa homem a homem nos dois plantéis, está mais forte." Mas, como diz o próprio, "atenção: o FC Porto tem sentido muitas dificuldades em jogar em Alvalade. Já não ganha lá há 10 anos." Ainda assim, e analisadas estas dificuldades, o momento dos dragões é risonho: "o Porto está mais capaz."

No contragolpe, Fernando Mendes não deixou o antigo colega sem resposta: "Eu dou sempre o favoritismo ao Sporting." A maior razão é o facto desta partida ser jogada em Alvalade, a casa dos leões, por isso "há um ligeiro favoritismo" para a equipa de Marcel Keizer. Ainda assim, Fernando Mendes alinha com Chaínho na análise da forma de ambas as equipas: "Se formos ver a consistência das equipas, é gritante. O FC Porto tem muitas mais soluções."

Decisivo para os leões

À partida para este jogo, Sporting e FC Porto estão separados por oito pontos, com vantagem para os dragões. Este jogo é por isso, na opinião de Chaínho, "uma final" para o Sporting. "É vital vencer. Caso contrário, adeus título", avisa o antigo médio.

Do lado de Fernando Mendes, as palavras não são mais otimistas. "Se o Sporting perder o clássico fica sem qualquer possibilidade." E, mesmo que o Sporting vença, "penso que o FC Porto não vai deixar fugir o título."

A razão está, defende Fernando Mendes, no plantel leonino. "O Sporting não tem plantel para ser campeão nacional. Consegue fazer um onze bom, mas depois faltam-lhe soluções. Falta-lhe coisas que os outros têm, que o FC Porto tem, que o Benfica tem".

Este duelo fora de campo não acaba sem que cada um dos protagonistas deixe a sua aposta para o 11 da equipa que vai apoiar.

A aposta de Chaínho para o onze do FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Eder Militão, Filipe e Alex Telles; Corona, Danilo, Herrera e Brahimi; Marega e Soares

A aposta de Fernando Mendes para o onze do Sporting: Renan Ribeiro; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Jefferson; Gudelj, Miguel Luís e Bruno Fernandes: Raphinha, Nani e Bas Dost.