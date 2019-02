Jorge Jesus está feliz por estar de volta a Portugal, apesar de revelar que gostava de ter acompanhado o Al Hilal até ao final da temporada, algo que não aconteceu porque o treinador português não aceitou renovar contrato para as próximas épocas. Segundo disse aos jornalistas na chegada ao Aeroporto de Lisboa, ainda está em cima da mesa uma "proposta interessante" mas que ainda não mereceu o 'sim' do ex-treinador de Benfica e Sporting.

Questionado sobre o novo livro de Bruno de Carvalho, "Sem Filtro", Jesus começou por dizer que preferia não comentar, frisando que na Arábia Saudita aprendeu a "respeitar o futebol", mas acabou por mandar uma farpa ao ex-presidente dos leões: "Se quiser falar da minha passagem pelo Sporting não escrevo um livro, escrevo 20 livros. Como não preciso de escrever livros para sobreviver, continuo a trabalhar no que sei, que é ser técnico".

E voltava a assinar com Sporting e com Bruno de Carvalho? "Não, seria impossível", defendeu o treinador.

Já em relação a Frederico Varandas, Jesus admitiu que não gostou de "algumas afirmações" que o presidente do Sporting fez sobre si, mas "não importa", assegura. "Foi meu médico, tivemos sempre uma relação muito boa. (...) Foram três anos de uma aproximação muito grande, mas eu não sou só mais um".

O treinador português recordou ainda que quando deixou a equipa dos leões estavam em segundo lugar. "O resultado é que diz se as equipas estão bem. O FC Porto está a liderar. As equipas veem-se pelo momento", realçou, admitindo que não tem seguido muito o futebol português e não tem uma "ideia sobre como estão as três equipas".

Porém, ainda sobre o futebol nacional e mais precisamente sobre Bruno Lage, Jesus reforçou que o treinador dos encarnados "não recuperou pontos, quem perdeu foi o FC Porto, com o Guimarães e Moreirense".

"Portanto, tenho visto o Benfica com o Lage... estou surpreendido com um João Félix, vai ser uma referência do futebol português. Ainda tem muito que aprender, ainda não percebe muito o que é a tática dos movimentos do jogo. Posso fazer uma comparação de dois jogadores, Rui Costa e Kaká. Ele tem um pouco dos dois e vai ser um jogador acima da média", garantiu Jorge Jesus.

O treinador garantiu que neste momento não tem "nenhuma hipótese em aberto" para prosseguir a carreira, salvaguardando que perdeu "alguma identidade nos últimos anos, especialmente na Arábia Saudita", admitindo que pode ter saído do campo de visão de clubes europeus.

Mas se tivesse de escolher entre Portugal e a Arábia Saudita, Jesus não tinha dúvidas: "Não sei o que vai acontecer. Mas daria primazia a Portugal".