"Se tiverem de me odiar, odeiem-me." As palavras de motivação de Pep Guardiola

"Vou defender-vos até aos últimos dias das nossas vidas nas conferências de imprensa, mas aqui [nos balneários] vou dizer-vos a verdade. Hoje não vi paixão para ganhar. Alguns de vocês jogam melhor quando estão zangados comigo. Se tiverem de me odiar, odeiem-me. Não há problema." As palavras são de Pep Guardiola perante os seus jogadores e marcam o início do trailer do documentário do Manchester City.

O filme produzido pela Amazon Prime Video vai ser lançado no próximo dia 17 de agosto e retrata a época 2017/18, em que o City conquistou a Premier League e muitos recordes ao longo da temporada.

"All or Nothing: Manchester City" é o nome do documentário que está dividido em oito episódios e que conta os bastidores da equipa campeã de Inglaterra, desde os balneários às declarações de jogadores e equipa técnica.

A temporada acabou da melhor forma para o Manchester City, que terminou o campeonato com o maior número de pontos obtidos numa edição da Premier League, e irá agora chegar ao público com os pormenores apenas possíveis quando uma câmara entra nos recantos de uma equipa.