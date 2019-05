Sebastien Loeb marca presença no Rali de Portugal

© EPA

Sete anos depois, Sebastien Loeb volta a participar no Rali de Portugal, prova que venceu por duas vezes: em 2007 e 2009, quando a prova do ACP se desenrolava a sul, na classificativas do Algarve e Baixo Alentejo.

O piloto francês, nove vezes campeão do mundo de ralis, é a surpresa da formação da Hyundai, juntando-se assim a Thierry Neuville e ao espanhol Dani Sordo. De fora fica o norueguês Andreas Mikkelsen.

Para esta opção, feita por Andrea Adamo, diretor desportivo da marca coreana, muito contribuiu o excelente desempenho de Loeb no último Rali do Chile.

O terceiro lugar a sete segundos de Sebastien Ogier garantiu a Loeb, o melhor da Hyundai nesse rali, esta participação. Para a marca coreana, o objetivo, ao fazer alinhar uma equipa mais homogénea, é tentar reforçar a liderança o Mundial de Construtores.

Entretanto, na contagem decrescente para o arranque do Rali de Portugal, Toyota e M-Sport/Ford estão no norte do país a efetuar testes.

O Rali de Portugal, que este ano regressa ao Centro de Portugal e às classificativas de Arganil, Góis e Lousã, tem partida simbólica de Coimbra no próximo dia 30.