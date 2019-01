Sébastien Ogier vence em Monte Carlo e lidera Mundial de ralis

O francês Sébastien Ogier (Citroën) venceu este domingo o rali de Monte Carlo, prova de abertura do campeonato do mundo de 2019, com apenas 2,2 segundos de avanço sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai) e lidera a competição.

Os dois pilotos chegaram ao quarto e último dia separados por 4,3 segundos, uma diferença que se foi encurtando ao longo das três primeiras especiais. Ogier, natural de Gap, a cidade que acolheu a base da prova, chegou ao derradeiro troço ainda na frente, mas apenas com 0,4 segundos de vantagem para o belga.

Os 13,58 quilómetros entre La Cabanette e o Col de Braus acabaram por sorrir ao piloto da casa, que ganhou 1,8 segundos a Neuville e garantiu o 100.º triunfo para a Citroën, 45.º da sua carreira e sexto consecutivo na prova monegasca, por apenas 2,2 segundos.

Ogier começa, assim, a defesa do título na liderança do campeonato, com 29 pontos, pois aos 25 da vitória ainda juntou mais quatro do segundo lugar da 'power stage', conquistada pelo irlandês Kris Meeke (Toyota).

"É o rali que mais quero ganhar na temporada, por isso estou muito feliz. Tive um problema no motor do carro, que às vezes falhava, mas nunca sabia quando isso iria acontecer", disse Ogier.

Thierry Neuville foi segundo e lamentou o erro cometido na sexta-feira, quando falhou uma travagem e perdeu 19 segundos. O belga da Hyundai chega ao rali da Suécia, dentro de 15 dias, com 21 pontos e o estónio Ott Tanak (Toyota), terceiro em Monte Carlo, com 17.

"Pelo menos, somámos pontos importantes e, na Suécia, não seremos os primeiros na estrada", apontou o belga.

Ott Tanak fechou o pódio, depois de ter batido o francês Sébastien Loeb (Hyundai), quarto colocado, durante a manhã. "Demos o máximo, mas os tempos não saíram. Temos de continuar a trabalhar", disse Loeb.

Com estes resultados, a Hyundai lidera o mundial de marcas, com 30 pontos, contra 25 da Citroën e da Toyota.

O campeonato prossegue dentro de duas semanas, na Suécia, entre 14 e 17 de fevereiro.