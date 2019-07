Seferovic renova com o Benfica até 2024

Jogador do Benfica chegou ao Benfica a custo zero © António Cotrim/EPA

O avançado internacional suíço Haris Seferovic prolongou o contrato com o Benfica por dois anos, até 2024, anunciou, esta terça-feira, o campeão português de futebol na BTV, mantendo a cláusula de 60 milhões de euros.



Seferovic, de 27 anos, foi o melhor marcador da I Liga na época passada, com 23 golos, contribuindo decisivamente para a conquista do título nacional por parte da equipa lisboeta.

O avançado transferiu-se sem custos para o Benfica antes do início da época 2017/18, depois de o contrato com os alemães do Eintracht Frankfurt ter expirado, e marcou 34 golos em 80 jogos nas duas temporadas ao serviço dos 'encarnados', em todas as competições.