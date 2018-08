Seis portugueses na corrida para Golden Boy

O jornal italiano Tuttosport reavaliou a lista de nomeados. Reduziu o número de nomes, mas nesta nova lista há mais portugueses

Há seis portugueses entre a lista dos melhores jogadores jovens concorrentes ao prémio Golden Boy. A lista do anual do jornal Tuttosport foi revista, passando de 100 para 80 atletas. Neste novo conjunto estão mais quatro portugueses do que no elenco inicial: João Filipe (Jota), Francisco Trincão, Rúben Vinagre e também João Queirós.

Nomes que se juntam ao avançado Rui Pedro - emprestado pelo FC Porto ao Boavista -, e a Diogo Dalot, lateral que se mudou da invicta para o Manchester United neste defeso.

A lista para o melhor jogador jovem inclui agora três campeões da europa de sub-19. João Filipe, extremo do Benfica, terminou a prova como melhor marcador, prémio que partilhou com outro dos nomeados, Francisco Trincão, do Sporting de Braga. Também Rúben Vinagre, lateral-esquerdo do Wolverhampton cabe neste lote de jogadores internacionais do Tuttosport.

O central João Queirós está também entre a lista de nomeados. Um defesa que regressa a Portugal para jogar na equipa de sub-23 do Sporting, depois de um experiência no Colónia da Alemanha.

Na lista está novamente Mbappé, avançado frânces que venceu o prémio no ano passado. Agora regressa à lista dos melhores jovens com estatuto de campeão do mundo. Em 2016 foi o português Renato Sanches o vencedor do galardão.

Nomeados:

Rúben Vinagre (Wolverhampton/Inglaterra/Portugal)

Rui Pedro (FC Porto/Portugal)

Francisco Trincão (Sp. Braga/Portugal)

Diogo Dalot (Manchester United/Portugal)

João Queirós (Sporting/Portugal)

João Filipe (Benfica/Portugal)

Martin Odegaard (Heerenveen/Noruega)

Reece Oxford (Borussia M'Gladbach/Inglaterra/Jamaica)

Pietro Pellegri (Mónaco/Itália)

Christian Pulisic (Borussia Dortmund/EUA)

Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen/Grécia)

Yusuf Sari (Marselha/França/Turquia)

Ismaila Sarr (Rennes/Senegal)

Malang Sarr (Nice/França/Senegal)

Borna Sosa (Dínamo Zagreb/Croácia)

Moussa Sylla (Mónaco/França)

Tony Moya (At. Madrid/Espanha)

Idrissa Touré (Werder Bremen/Alemanha/Guiné Conacri)

Dayot Upamecano (RB Leipzig/França/Guiné)

Vinícius Júnior (Real Madrid/Espanha/Brasil)

Moussa Wagué (Kas Eupen/Senegal)

Chris Willock (Benfica/Inglaterra)

Benjamin Woodburn (Liverpool/Gales)

Gianmaria Zanandrea (Juventus/Itália)

Luca Zidane (Real Madrid/França/Espanha)

Moussa Djenepo (Standard Liège/Mali)

Ritsu Doan (Groningen/Japão)

Mamadou Doucouré (Borussia M'Gladbach/Senegal)

Odsonne Edouard (Celtic Glasgow/França)

Marcus Edwards (Tottenham/Inglaterra)

Sergei Eremenko (Spartak Moscovo/Finlândia/Rússia)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Fosu-Mensah (Crystal Palace/Holanda)

Juan Marcos Foyth (Tottenham(Argentina/Espanha)

Alec Georgen (PSG/França)

Giorgos Giannoutsos (AEK Atenas/Grécia)

Ianis Hagi (Viitorul Costanza/Roménia)

Achraf Hakimi (Borussia Dortmund/Espanha/Marrocos)

Amadou Haidara (RB Salzburg/Mali)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea/Inglaterra/Gana)

Jonathan Ikoné (Montpellier/França/Congo)

Alexander Isak (Borussia Dortmund/Suécia)

Dejan Joveljic (Estrela Vermelha/Sérvia)

Herbie Kane (Liverpool/Inglaterra)

Yann Karamoh (Inter/França/Costa Marfim)

Moise Bioty (Juventus/Itália)

Justin Kluivert (Roma/Holanda)

Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar/Holanda)

Alban Lafont (Toulouse/França/Burkina Faso)

Jordan Lotomba (Young Boys/Suíça/Angola)

Davor Lovren (Fortuna Dusseldorf/Alemanha/Croácia)

Arne Maier (Hertha Berlim(Alemanha)

Dennis Man (Steaua Bucareste/Roménia)

Manu Garcia (NAC Breda/Espanha)

Faitout Maouassa (Rennes/França/Congo)

Matheus Pereira (Juventus/Itália/Brasil)

Mauro Junior (PSV Eindhoven/Brasil)

Stephy Mavididi (Arsenal/Inglaterra/Congo)

Kylian Mbappé (PSG/França/Camarões)

Weston McKennie (Schalke/EUA)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Inglaterra)

Carles Alená (Barcelona/Espanha)

José María Amo (Sevilha/Espanha)

Angel Gomes (Manchester United/Inglaterra)

Houssem Aouar (Lyon/França/Argélia)

Ismail Azzaoui (Willem II/Bélgica/Marrocos)

Krystian Bielik (Arsenal/Inglaterra/Polónia)

Justin Bijlow (Feyenoord/Holanda)

Bilal Boutobba (Sevilha/França)

Brahim Diaz (Manchester City/Espanha/Marrocos)

Lorenzo Callegari (PSG/França/Itália)

Lazar Carevic (Barcelona/Montenegro)

Patrick Cutrone (Milan/Itália)

Dani Olmo (Dínamo Zagreb/Espanha)

Thomas Davies (Everton/Inglaterra)

Matthijs De Ligt (Ajax/Holanda)

Abdou Diakhaté (Fiorentina/Senegal)

Krépin Diatta (Club Brugge/Senegal)

Javairô Dilrosun (Hertha Berlin/Holanda)