Direto. Portugal vai para intervalo a vencer com golo de João Filipe

Portugal pode fazer história mais uma vez no mundo do futebol. A Seleção nacional de sub-19 joga, este sábado, a final do Europeu da categoria frente à Itália, na Finlândia.

Onze de Portugal: João Virgínia; Thierry Correia, David Carmo, Romain Correia e Rúben Vinagre; Florentino, Domingos Quina e Miguel Luís; Jota, Trincão e José Gomes (C)



Onze da Itália: Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Melegoni (C); Zaniolo; Scamacca, Pinamonti.

Os jogadores que agora alcançaram a final do Campeonato da Europa fazem parte da geração que venceu o Europeu sub-17 em 2016 e sete deles estiveram na

Esta é a terceira final que Portugal joga nos europeus de sub-19, após derrotas com Itália (2003), Alemanha (2014) e Inglaterra (2017),

Sete dos jogadores que estiveram presentes na edição do ano passado, em que Portugal saiu como vice-campeão, estão novamente a competir no presente ano.

Recorde-se que nesta mesma edição, Portugal e Itália defrontaram-se na fase de grupos, uma partida que a equipa das quinas perder por 3-2.