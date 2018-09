Sub-20 portugueses empatam a zero com a Holanda

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 empatou esta quinta-feira sem golos diante da Holanda, num encontro particular disputado no Estoril em que a seleção 'laranja' esteve por cima do jogo.

Com o apuramento assegurado para o Mundial2019, na Polónia, depois de atingirem as meias-finais do Europeu de sub-19 também conquistado na Finlândia, em julho, a equipa das 'quinas' comandada por Hélio Sousa tem agendado novo desafio de caráter particular para 11 de setembro, pelas 17:30, frente à seleção da República Checa, em Pribram.

A Holanda acabou por se superiorizar no primeiro tempo, jogando um futebol muito balanceado para o ataque, defendendo somente com três defesas e dois laterais bastante ofensivos. Abdoul Harroui, aos 36 minutos, dispôs da melhor oportunidade, mas o remate saiu a rasar o poste.

Ainda que a bola tenha andado sempre mais perto da baliza defendida por Maximiano, Portugal até havia conseguido causar um grande susto a Marten Paes, quando Domingos Quina progrediu no terreno, passou por vários adversários para rematar junto ao poste, aos 25 minutos.

No segundo tempo, a seleção 'laranja' continuou mais ofensiva e a pressionar com linhas subidas no meio-campo português, porém valeu à equipa das 'quinas' Maximiano, que parava os remates adversários e conseguiu aguentar a igualdade até final.

Jogo realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Portugal -- Holanda, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Portugal: Luís Maximiano, Thierry Correia, Romain Correia, David Carmo, Rúben Vinagre, Florentino Luís, Trincão, Filipe Soares, Domingos Quina, Elves Baldé e José Gomes.

Jogaram ainda: Nuno Santos, Pedro Correia, Pedro Neto, Mesaque Dju, Francisco Moura, Nuno Henrique e Miguel Luís.

Selecionador: Hélio Sousa.

- Holanda: Marten Paes, Zeefuik, Schuurs, Malacia, Deroy Duarte, Chong, Harraoui, Dany De Wit, Sierhuis, Obispo e Kadioglu.

Jogaram ainda: Gakpo, Dilrosun, Vente e Teze.

Selecionador: Bert Konterman.

Árbitro: Christof Gunsch (Alemanha).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Domingos Quina (14), Dany Di Wit (14) Kadioglu (76) e Pedro Correia (90+4).

Assistência: cerca de 300 espetadores.