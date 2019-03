Sem o apoio da câmara de Lisboa, federação desiste de organizar o Euro de natação

A candidatura portuguesa à organização do Campeonato da Europa de Natação de piscina curta caiu por terra depois de, na última segunda-feira, a câmara de Lisboa ter anunciado que iria retirar o apoio à organização do evento a realizar em 2021.

A decisão foi comunicada durante uma assembleia-geral em Viana do Castelo, como se pode ler no site da FPN, após uma "alteração das premissas iniciais assumidas pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da Capital Europeia do Desporto.

Segundo o Diário de Notícias , a desistência da organização deste evento - uma decisão votada pelas associações territoriais - já foi comunicada à Liga Europeia de Natação (LEN).

O jornal adianta ainda que uma das razões para a retirada deste apoio por parte da câmara estará relacionada com a gestão das piscinas após o evento. Durante as provas, as piscinas curtas - de 25 metros - seriam instaladas no interior da Altice Arena, cenário que fica fora das responsabilidades camarárias. Embora a FPN já tivesse discutido este cenário, não tomou nenhuma decisão.

Ainda no documento enviado ao DN, a FPN refere não querer comprometer "a viabilidade da qualidade organizativa do evento e o futuro da natação nacional".

Organização anunciada em 2018

Foi durante os Campeonatos da Europa de Glasgow, em agosto de 2018, que Portugal ficou a saber que iria organizar os campeonatos de 2021.

Na altura, o presidente da LEN , Paolo Borelli, dizia: "Estamos muito felizes e orgulhosos que a natação de grande nível volte a Portugal. Lisboa é uma grande cidade e o local proposto garante que iremos assistir a outro excelente evento de piscina curta em dezembro de 2021".