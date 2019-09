© Portugal

A seleção portuguesa de futebol procura este sábado, em Belgrado, frente à Sérvia, somar a primeira vitória no grupo B e relançar-se na luta pelo apuramento direto para o Euro2020, num encontro em que Pepe é grande baixa.

O defesa-central do FC Porto, o sexto mais internacional de sempre por Portugal, com 106 jogos, foi chamado por Fernando Santos, mas, um dia antes da concentração, lesionou-se ao serviço dos dragões e acabou por nem integrar o estágio. O onze de Portugal já é conhecido: Rui Patrício, Nélson Semedo, José Fonte, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Danilo, William Carvalho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo e Guedes. É a mesma equipa da final da Liga das Nações.

Já no onze da Sérvia, estão Dmitrovic; Milenkovic, Maksimovic, Nastasic e Kolarov; Matic e Milivojevic; Lazovic, Tadic e Kostic; Mitrovic.

Uma das surpresas no banco de suplentes da seleção das quinas é João Félix. Suplentes de Portugal: José Sá, Beto, Carriço, Moutinho, Diogo Jota, Rafa, Renato Sanches, Rúben Neves, Mário Rui, João Cancelo, Pizzi e João Félix.

Suplentes da Sérvia: Rajkovic, Radunovic, Rukavina, Mladenovic, Katai, Radonjic, Jovic, Gobeljic, Spajic, Lukic, S. Milinkovic-Savic e Ljajic.

A seleção nacional vai atuar em Belgrado sem uma das suas principais figuras, e peça muito importante no setor defensivo, num encontro em que está proibida de perder, depois de ter arrancado o grupo B com dois empates caseiros, perante a Ucrânia (0-0) e precisamente a Sérvia (1-1).

Pela quarta vez na sua história, Portugal joga em Belgrado, terceira desde a desintegração da Jugoslávia, sempre a contar para o apuramento para o Campeonato da Europa, e só por uma vez saiu derrotado, em 1960, por uns pesados 5-1. Em 2007, empatou a uma bola e, em 2015, somou a primeira e única vitória (2-1).

A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do grupo com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no play-off, via Liga das Nações.

O encontro está agendado para as 20h45 (19h45 de Lisboa) e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.