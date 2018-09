Será que o Sporting se dá bem com palavras difíceis? Gudelj titular frente ao Qarabag

O Sporting estreia-se esta quinta-feira na Liga Europa frente aos azeris do Qarabag, numa partida jogada partir das 20h, em Alvalade.

As duas equipas nunca se defrontaram em competições oficiais, mas há uma circunstância que as liga: ambas disputaram a Liga dos Campeões na temporada passada, prova que o campeão do Azerbeijão falhou nesta época.

Com Bas Dost fora das contas para esta partida, Peseiro apostou na seguinte equipa:

Salin, Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña, Battaglia, Gudelj, Bruno Fernandes, Nani, Raphinha e Montero

No banco de suplentes leonino ficam Renan, André Pinto, Bruno Gaspar, Petrovic, Mané, Jovane e Diaby

Já o Qarabag alinha com Vagner (ex-Boavista); Medvedev, Rzeźniczak, Huseynov, Guerrier; Diniyev, Garayev, Zoubir, Ozobic, Madatov e Emeghara

Os "leões" ficaram inseridos no grupo E da competição, onde estão também os ingleses do Arsenal que recebem esta noite os ucranianos do Vorskla, no outro jogo do grupo.