Serena Williams sofreu para ultrapassar jovem Kaja Juvan

A tenista norte-americana Serena Williams, vencedora por sete vezes na relva londrina, qualificou-se este sábado para os oitavos de final do Torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao vencer a alemã Julia Goerges.

Williams, de 37 anos e 10.ª jogadora mundial, superou a germânica, 17.ª do mundo, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 13 minutos.

Nos oitavos de final, a norte-americana, que procura o seu 24.º título do 'Grand Slam' e que conquistou as edições de Wimbledon de 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016, vai defrontar a espanhola Carla Suarez-Navarro, 31.ª do 'ranking'.