Sérgio Conceição antecipa "jogo díficil" contra Moreirense

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, prevê um jogo díficil esta terça-feira contra o Moreirense. Na antevisão do encontro da Taça de Portugal, o técnico azul e branco destacou as qualidades do adversário, sublinhando as vitórias alcançadas em Chaves e na Luz.

"É uma equipa bem orientada, com qualidade individual. Entramos à espera de um adversário díficil, mas temos que assumir o jogo e passar a eliminatória, que é o nosso objetivo e foco", frisou Sérgio Conceição.

Questionado sobre o resultado do sorteio da Liga dos Campeões, o treinador não se alongou sobre o adversário, a AS Roma. A imprensa italiana e o dirigente da equipa romana, Francesco Totti, desvalorizaram as qualidades portistas e Sérgio Conceição não quis ficar indiferente.

"A seu tempo falaremos da Roma e do que vão ser esses dois jogos com os italianos. Mas continuo sempre a dizer: força Lázio", rematou.

O FC Porto recebe esta terça-feira às 20h45 o Moreirense, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Na quarta-feira, o Sporting defronta (19h) o Rio Ave em Alvalade. No mesmo dia, o Benfica desloca-se a Trás-os-Montes (20h45) para jogar com o Montalegre.