Éder Militão estreia-se e Marega regressa ao onze titular do FC Porto

Onze do FC Porto: Casillas, Maxi, Militão, Brahimi, Aboubakar, Marega, Alex Telles, Herrera, Otávio, Sérgio e Felipe.

Onze do Moreirense: Jhonatan, João Aurélio, Abarhoun, Ivanildo, Bruno Silva, Chiquinho, Loum, Neto, Heriberto, Pedro Nuno e Bilel.

Depois do deslize frente ao Vitória, no Estádio do Dragão, onde os 'azuis e brancos' perderam por 3-2, o FC Porto recebe o Moreirense, que até agora tem uma derrota, uma vitória e um empate.

Sérgio Conceição realçou, na antevisão do jogo, que "não há jogos fáceis", mas que os erros cometidos com a equipa de Guimarães estão identificados e que o grupo tem de "voltar rapidamente ao que levou ao sucesso na época anterior".

Já o treinador do Moreirense, Ivo Vieira, assegurou que a equipa de Moreira de Cónegos, não vai a pensar em jogar à defesa. "É difícil, mas não passa pela nossa cabeça, muito menos pela minha, estar a defender e a retardar resultados ou a jogar com a equipa encolhida. E também não vou jogar ao ataque só para agradar. Vou jogar assim porque é um futebol em que acredito e os jogadores crescem neste tipo de jogos e a curto prazo podemos tirar dividendos disso", disse na antevisão da partida.