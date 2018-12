Sérgio Conceição comentou a sua expulsão depois do golo que deu a vitória ao FC Porto frente ao Boavista, já nos descontos.

"Ser expulso por festejar assim ao fim de 90+5 de massacre na batalha do Bessa? Futebol é emoção, e ontem deixei-me contagiar. Não estava na missa, estou na caminhada para ganhar o campeonato", escreveu treinador no Twitter.

O golo do suplente Hernâni, aos 90+5 minutos do jogo, fez explodir de alegria todo o banco dos dragões, com o técnico a voltar-se para a bancada do Boavista.

Idris foi pedir explicações, os ânimos exaltaram-se e o Sérgio Conceição acabou expulso pela terceira vez esta época:

O FC Porto venceu o Boavista por 1-0 este domingo, mantendo assim liderança isolada na I Liga portuguesa de futebol.