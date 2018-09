Sérgio Conceição contente com jogo "consistente"

Sérgio Conceição gostou do que viu esta terça-feira em Gelsenkirchen, no jogo que marcou a estreia do FC Porto na Champions. Os dragões empataram esta noite a uma bola com o Schalke 04, num jogo em que desperdiçaram uma grande penalidade, ainda na primeira parte, mas acabaram por chegar ao empate na segunda, através de uma outra.

No final do jogo, Sérgio Conceição sente que "em termos da dinâmica de jogo" os dragões foram "sempre superiores", embora não tenham feito "um jogo espetacular", alerta o treinador.

"Tivemos mais de 60% da posse de bola, isso quer dizer alguma coisa. Fizemos muito mais remates que o adversário, falhámos um penálti. Foi um jogo consistente, não brilhante, mas consistente", nota o treinador, considerando que o FC Porto podia ter saído da Alemanha com uma vitória.

Acabado o jogo na Alemanha, Sérgio Conceição quis virar agulhas para Portugal e para o próximo adversário dos dragões, o Vitória de Setúbal, mas não sem mostrar-se satisfeito com o regresso de Danilo.

"Há muitas coisas positivas para tirar daqui hoje. Há uma ou outra situação que não correu tão bem, mas faz parte do jogo e do natural crescimento da equipa", concluiu.