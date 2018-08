Sérgio Conceição duvida se reintegração de Marega será positiva

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assumiu este sábado ter dúvidas se a reintegração de Marega no plantel portista será positiva e explicou que "tudo vai depender do comprometimento" do futebolista maliano.

O presidente dos 'dragões', Pinto da Costa, disse hoje, em entrevista ao jornal O Jogo, que está muito contente com a resposta que o maliano tem dado nos treinos que faz à parte do plantel e que deverá ser reintegrado no grupo durante a próxima semana.

No entanto, Sérgio Conceição admitiu não estar tão confiante como o dirigente, assumindo desconhecer se a reintegração do melhor marcador da equipa na época passada será benéfica.

"Não sei se será uma boa notícia. Depende! Se o Marega treinar, se o Marega estiver comprometido, se o Marega estiver envolvido. Vamos ver. Não quero falar mais disso", disse o treinador, que voltou a falar do jogador mais à frente quando confrontado com "o comprometimento de Brahimi.

Numa altura em que os mercados de transferências de Inglaterra e Itália já fecharam, Sérgio Conceição foi questionado pelos jornalistas sobre se Brahimi está, ou não, focado no FC Porto.

"Sempre esteve. O Brahimi e todos os jogadores, excetuando um caso que tivemos e que já falámos aqui hoje", disse Sérgio Conceição, referindo-se a Moussa Marega

O maliano tem treinado à parte do plantel portista e ainda não foi opção para o treinador nos dois jogos oficiais disputados, casos das vitórias na Supertaça Cândido Oliveira, frente ao Desportivo das Aves (3-1), e na primeira jornada, diante do Desportivo de Chaves (5-0).

O técnico 'azul e branco' reiterou a concentração dos jogadores, durante a conferência de imprensa de antevisão da visita ao Belenenses, no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, marcada para domingo.

"Todos estão muito comprometidos, muito envolvidos. Aqui, neste clube, pelo menos comigo, não tenho nenhum jogador que não estivesse envolvido, que tenha tido menos comprometimento ou envolvimento. Situações de fora, criadas pela imprensa, por um possível clube ou empresário, há sempre, mas nós conseguimos... aliás, esse foi um dos grandes segredos para o FC Porto ganhar o título (...) penso que este ano está exatamente igual e quem não está dessa forma não cabe ali dentro. Não há lugar para ele no balneário", finalizou.