Sérgio Conceição espera "um bom espetáculo" frente ao Sporting de Braga

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse acreditar que estão reunidos "todos os ingredientes para um bom espetáculo" no jogo de sábado com o Sporting de Braga, da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico dos 'dragões' lembrou que, com o aproximar do final do campeonato, a margem de erro é mais reduzida, admitindo que, em Braga, apenas a vitória interessa ao campeão nacional, segundo classificado da prova, em igualdade pontal com o líder e rival Benfica.

"Vai ser um bom jogo de futebol, com certeza. Duas boas equipas, que estão a lutar pelo mesmo objetivo. O jogo do campeonato que tivemos cá foi dos melhores jogos na primeira volta. Acho que temos todos os bons ingredientes para ser um bom espetáculo e que o FC Porto consiga os três pontos nesta caminhada, numa fase em que há menos espaço para se errar", disse o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição advertiu que "com o aproximar do fim do campeonato é natural que os jogos ganhem um peso diferente", ainda para mais frente ao terceiro classificado da prova, com menos cinco pontos do que a equipa portuense.

Durante a paragem do campeonato para os jogos das seleções, o FC Porto oficializou a renovação do contrato com Iker Casillas. O guarda-redes ficará mais uma temporada no Dragão, com outra época de opção e Sérgio Conceição falou pela primeira vez sobre o tema.

"O Iker [Casillas] é um jogador experiente e tem um peso enorme no balneário. Mas não queria individualizar. Teria de falar dos que têm contrato e dos outros. Não é preciso estar aqui com palavras bonitas", referiu Sérgio Conceição.

O treinador revelou ainda que Aboubakar está perto da recuperação plena e que ainda acredita na sua utilização ainda durante esta temporada: "Já está integrado nas sessões de treino. Acho que sim, acho que o poderemos ter ainda num ou noutro jogo, em alguns minutos, talvez com algumas limitações".

Sérgio Conceição aproveitou ainda para fazer uma revelação sobre Loum, médio senegalês que chegou ao FC Porto no 'mercado de inverno', mas que ainda não se estreou.

"O Loum estreou-se pela sua seleção e teve uma excelente prestação. As pessoas falam, dizem que ele ainda não jogou, mas o que não sabem é que depois de chegar teve de treinar condicionado durante várias semanas", referiu o técnico do FC Porto, lembrando ainda que o atleta está oficialmente emprestado pelo Sporting de Braga e que não será opção para o jogo de sábado.

Sérgio Conceição voltou ainda a falar de Éder Militão e da transferência no final da época para o Real Madrid, afirmando que já teve uma conversa com o atleta e que Militão continuará a jogar até ao fim da temporada apenas com o pensamento no FC Porto.

"Depois de vir a público esta situação falei com o jogador e senti-o envolvido. Se não estivesse bem, não jogava. Os dirigentes sabem como funciono. O que me importa é a realidade dos treinos. Só assim se pode ter sucesso. O Éder Militão vai continuar a jogar pelo FC Porto porque continua envolvido e a trabalhar bem", explicou.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 63 pontos, joga no sábado em casa do Sporting de Braga, terceiro colocado, com 58, em partida com início às 15:30 horas, da 27.ª jornada da prova.