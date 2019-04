Conceição garante FC Porto sem gestão e com "foco total" no jogo com o Portimonense

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse esta sexta-feira que a sua equipa está com o foco totalmente dirigido à partida de sábado no Algarve frente ao Portimonense, a contar para 29.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

"Não há gestão absolutamente nenhuma. Há o pensar que temos um jogo fundamental para a nossa caminhada e naquilo que definimos depois do jogo com o Liverpool, o foco total neste jogo com o Portimonense, que é o mais importante", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida, realizada numa unidade hoteleira de Lagos.

Na reta final do campeonato, prosseguiu, "os jogos têm o seu peso" e o FC Porto tem de estar preparado para ganhar os seus jogos e "depois esperar algum deslize do rival".

O encontro com os algarvios surge entre a eliminatória dos quartos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool, que arrancou na terça-feira em Inglaterra com um triunfo dos ingleses (2-0) e tem novo capítulo marcado para quarta-feira, no Estádio do Dragão.

"Nós não podemos preparar um jogo, querer ganhar esse jogo e estar focado nesse jogo a pensar noutro. Isso é impossível, impossível, por muito peso que possa ter ou muito importante que seja o jogo seguinte. Não sei o que vai acontecer amanhã [sábado] e se estiver a pensar em dois jogos de uma vez, com certeza que nenhum dos dois sairá bem", realçou.

O treinador dos campeões nacionais assegurou que a sua equipa tem de "dar o máximo" jogo a jogo na luta pelo título, mas sublinhou que, independentemente das contas a fazer em maio, esta é "uma época à FC Porto".

"Somos o FC Porto, somos uma equipa habituada a ganhar e esta é uma época à FC Porto. Nós tivemos uma final da Taça da Liga em que perdemos nos penáltis e não fomos tão competentes, estamos numa segunda final, a Taça de Portugal, estamos a disputar o acesso às meias-finais da Liga dos Campeões e estamos no primeiro lugar, com os mesmos pontos do Benfica. Esta é uma época à FC Porto, quer queiramos quer não. Mesmo que não ganhe o título? Obviamente que sim. Estamos na luta pelo campeonato, e depois no fim vamos ver se o ganhamos", referiu Sérgio Conceição.

A comitiva do FC Porto viajou diretamente de Inglaterra para o Algarve, onde treinou hoje já com o avançado camaronês Aboubakar dado como clinicamente apto, depois de uma ausência de quase sete meses devido a lesão.

Sobre o adversário, Sérgio Conceição realçou a "qualidade individual" de um coletivo, que, "muitas vezes, principalmente no processo ofensivo, funciona bem", mas que também demonstra "algumas fragilidades".

O central brasileiro Felipe, habitualmente titular no eixo defensivo, será ausência certa por castigo.

O jogo entre Portimonense e FC Porto está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Portimão.