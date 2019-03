Sérgio Conceição renova por mais um ano na véspera do clássico

O FC Porto renovou o contrato que o liga ao FC Porto por mais um ano, ou seja, um acordo válido até 2021. O anúncio foi feito numa declaração conjunta do técnico portista e do presidente dos dragões, Pinto da Costa.

No FC Porto, Sérgio Conceição soma 93 jogos, tendo conquistado um campeonato nacional na época de estreia, no ano passado, acabando com a hegemonia do Benfica.

No total, como treinador dos portistas, soma 70 vitórias, 14 empates e nove derrotas, em 93 jogos, com 213 golos marcados e 70 sofridos.

"Estou muito feliz pela confiança do FC Porto. É uma hora e um orgulho muito grande. Vamos tentar dar continuidade ao que temos feito", disse Sérgio Conceição, na cerimónia da renovação, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os azuis e brancos recebem este sábado o Benfica, no jogo que pode ser decisivo na luta pelo título. Ambas as equipas estão separadas por apenas um ponto na tabela classificativa.