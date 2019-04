Sérgio Conceição suspenso por oito dias. Ristovski deve falhar Sporting-Benfica

Sérgio Conceição foi punido com uma suspensão de oito dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Na origem do castigo ao treinador do FC Porto está um desentendimento com um adepto do Sporting de Braga, no final do jogo do último sábado. O episódio terá sido registado pelo delegado da Liga e levou à suspensão do técnico portista.



O treinador do Braga, que foi expulso durante a mesma partida, foi punido com uma multa.



Também o defesa do Sporting Ristovski foi castigado com um jogo de suspensão na sequência da expulsão na partida com o Desportivo de Chaves.



Ristovski deve falhar o jogo desta quarta-feira, com o Benfica, mas o Sporting ainda pode recorrer da decisão para o pleno do Conselho de Disciplina.

