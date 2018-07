Diego Simeone destaca "velocidade" de Gelson Martins

O treinador do Atlético de Madrid, o argentino Diego Simeone, enalteceu hoje as qualidades do futebolista Gelson Martins, "um miúdo com grande capacidade de desenvolvimento", e que assinou pelo clube espanhol por cinco épocas.

"É um miúdo com grande capacidade de desenvolvimento, observámo-lo no ano passado. As suas características podem ajudar-nos, dar-nos mais competências", disse Simeone, acrescentando que Gelson vai conferir "velocidade" à equipa.

Hoje, o clube, que chegou a Singapura, com vista à participação na International Champions Cup, formalizou a chegada de Gelson Martins, que rescindiu unilateralmente com o Sporting na sequência dos incidentes ocorridos na Academia do clube, em Alcochete.

O Atlético de Madrid, vice-campeão espanhol e vencedor da Liga Europa, diz que assegurou a contratação de um "extraordinário jogador", um "extremo incisivo e com muito talento [...] que representa um perigo constante para as defesas adversárias".

Gelson, de 23 anos, foi um dos nove jogadores que rescindiram unilateralmente com o Sporting, na sequência das agressões de que foram alvo na Academia de Alcochete, dos quais três já tinham sido contratados por outros clubes: o guarda-redes Rui Patrício (Wolverhampton), o avançado Podence (Olympiacos) e o médio William Carvalho (Betis).

Apenas o médio Bruno Fernandes e o ponta de lança Bas Dost regressaram ao Sporting, tendo assinado um novo contrato com os 'leões', mantendo-se, oficialmente, sem clube os centrocampistas Battaglia e Ruben Ribeiro e o avançado Rafael Leão.

Gelson chega a Madrid como jogador livre -- ou seja, sem que o Sporting receba qualquer valor -, tornando-se a quinta contratação da equipa treinada pelo argentino Diego Simeone, depois de Rodrigo Hernández, Antonio Adán, do francês Thomas Lemar e do argentino Nehuén Pérez.