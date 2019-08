Simões: "Falta liderança dentro de campo na equipa do Benfica"

© Gerardo Santos/Global Imagens

António Simões considera que falta liderança dentro de campo na equipa de Bruno Lage. Para o antigo jogador e dirigente do Benfica, foi esse um dos problemas que a equipa sentiu durante a derrota frente ao FC Porto na Luz.

"Quem lidera a equipa dentro de campo? É uma questão que tem de se pôr. Tem de ser abordada, sem qualquer complexo. Tenho algumas dúvidas quem o faz. A equipa está virada para quem? Isso é uma questão pertinente. Isso teve ausente na equipa do FC Porto", explica António Simões.

António Simões questiona falta de liderança do Benfica dentro do campo.

Em entrevista à TSF, a antiga glória encarnada defende o treinador. Simões entende que não se deve já pôr em causa as capacidades de Bruno Lage.

"Não se deve já começar a pôr em causa a capacidade do treinador. Acho que é prematuro e patético", disse, alertando ainda para as dificuldades que o Benfica vai encontrar no terreno do Braga.

Simões defende que não se deve por já em causa capacidades do treinadores e alerta para jogo díficil em Braga

António Simões sugere ainda que a equipa, por necessidade, deve ir em busca de uma solução para colmatar a ausência prolongada de Chiquinho, que sofreu uma lesão durante o jogo com os dragões.

"Terá de haver um esforço no sentido de trazer mais um jogador, não só que possa substituir a ausência do Chiquinho, sendo também um contributo direto, como alternativa, como estava a ser Chiquinho aos outros dois avançados", disse.