Desde cedo percebeu que não tinha jeito para pontear a bola. Mas a paixão pelo futebol, herdada do pai, fez com que optasse por investir na carreira de treinador.

PUB

Filho de Manuel Fernandes, antiga glória do Sporting, Tiago influenciou-se em José Mourinho, começando como observador na União de Leiria e depois no Vitória de Setúbal.

Em 2011, chegou a Alcochete para treinar as camadas jovens do clube do coração. Esteve oito anos a liderar a formação do Sporting e, numa altura conturbada, chegou ao banco da equipa principal, no período de transição de José Peseiro para Keizer. Fez três jogos no comando técnico do Sporting e não perdeu. O empate em Londres com o Arsenal foi o resultado mais sonante.

Ouça o programa Entrelinhas, numa entrevista conduzida por João Ricardo Pateiro.

Com a chegada do holandês a Alvalade, o jovem técnico de 37 anos saiu de rumando a Chaves, onde o trabalho não correu bem. Em 15 jogos somou apenas 4 triunfos.

Agora, é um treinador livre em entrevista à TSF, no programa Entrelinhas, admite ter o sonho de conquistar o título pela equipa de Alvalade.

"O campeonato em Portugal é competitivo e o Sporting tem estado arredado do título, tirando com o Jorge Jesus. Mas sinto que não é difícil ser campeão pelo Sporting", defende o técnico, que confessa o "sonho de ser campeão".

"Quando é que isso vai acontecer? Não podes prever. Sinto que estou numa idade de querer sempre mais e melhor, preparado para qualquer desafio", assume.

Durante os anos em que liderou a formação do Sporting, pôde trabalhar de perto com jogadores de grande qualidade, como Gelson Martins ou Rafael Leão.

Sobre o avançado atualmente a jogar no Lille em França, Tiago Fernandes rasga-se em elogios.

"O Rafel Leão vai ser, sem dúvida nenhuma, ele e mais 10 dentro de pouco tempo na Seleção Nacional. Para além do miúdo fantástico que é, é um talento que é uma coisa... nunca vi nada igual", elogia Tiago Fernandes, assumindo que o jogador nos juniores "não é inferior a Cristiano Ronaldo com 19 anos".

Com vários jogos na Liga, o jovem técnico entende que o título será discutido entre FC Porto e Benfica, "que já não irão perder mais pontos".

"Já não perdem mais jogo nenhum até ao final da época. Se assim for, o Benfica será campeão. Mas ambos têm jogos na Champions e na Liga Europa que pode ter ali pormenores, que podem ditar um campeonato", remata.