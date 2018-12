Soares junta-se a Marega no ataque do FC Porto. Corona repete lugar na defesa

Onze do FC Porto: Casillas, Corona, Felipe, Militão, Alex Telles, Otávio, Danilo, Óliver, Brahimi, Marega e Soares

Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira, Manafá, Lucas, Tormena, Ruben Fernandes, Pedro Sá, Jadson, Dener, Paulinho, Nakajima e Jackson Martínez

Suplentes do FC Porto: Vaná, André Pereira, Adrián, Mbemba, Herrera, Hernâni e Maxi Pereira

Suplentes: Nedeljko, Ryuki, Hackman, Tabata, João Carlos, Lucas Fernandes e Wellington

O campeão em título FC Porto pode reforçar esta sexta-feira a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao receber no Estádio do Dragão o Portimonense, no encontro de abertura da 12.ª jornada.

Vencedores dos últimos 10 jogos, entre Liga dos Campeões, campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, os "azuis e brancos" podem ficar, provisoriamente, cinco pontos à frente do Sporting, seis do Sporting de Braga e sete do Benfica.

Na I Liga, os portistas venceram os últimos quatro jogos, série iniciada depois do desaire por 1-0 com os "encarnados", na Luz, sendo que os dois últimos foram bem sofridos (1-0), na receção aos "arsenalistas" e no reduto do Boavista.

Em casa, os "dragões" já sofreram uma derrota, perante o Vitória de Guimarães (2-3), num embate, da terceira ronda, em que chegaram ao intervalo a vencer por 2-0.

Por seu lado, o Portimonense surge no Dragão depois de um triunfo por 3-2 na receção ao Tondela, que, no Algarve, marcou logo aos 15 segundos.