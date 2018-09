Vem aí o campeonato do mundo de Mini Football. O torneio mundial realiza-se entre os dias 23 e 29 de setembro em plena Praça do Comércio em Lisboa. Será neste local que será construído um mini estádio com capacidade para três mil espectadores.

"É a primeira vez que existe um mundial de futebol em Lisboa, mesmo que seja em Minifootball. Teremos a presença de embaixadores como a de Roberto Carlos, antiga estrela do Real Madrid", conta à TSF o presidente da Associação de MiniFootball de Portugal, Hugo Ascenso.

Hugo Ascenso revela os detalhes do torneio de Mini Football

O responsável pela organização deste mundial inédito esclareceu ainda que o torneio será disputado apenas por jogadores amadores.

"São 100% amadores. São pessoas que trabalham no dia-a-dia ou estudam e à noite e ao fim-de-semana jogam entre amigos. Ao longo do ano são observados pelo nosso selecionador e depois são convocados para um estádio", refere Hugo Ascenso.

Hugo Ascenso explica que este torneio só tem espaço para jogadores amadores

Mais de 1000 pessoas estão envolvidas neste torneio inédito em Portugal. A prova contará com a presença de 32 seleções de todo o mundo.

*com Miguel Jorge Fernandes