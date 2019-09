O futuro do futebol na Europa discute-se em Portugal

© Soccerex Europe

A conferência conta com cerca de 90 oradores e o discurso de abertura está a cargo de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Também Pedro Proença, líder da Liga Portugal, vai participar na cerimónia de abertura.

A TSF entrevistou David Wright, diretor de marketing da Soccerex Europe, sublinhando que "o grande tema para este evento passa pelo futuro do futebol na Europa, temos vários assuntos como o crescimento do futebol feminino, na sequência do Mundial disputado este ano em França, mas também o mercado de transferências, os diferentes modelos de negócios dos clubes, vamos ainda olhar para o desenvolvimento dos jogadores com o sucesso das equipas dentro de campo e o acesso às tecnologias mas também o e-sports", disse David Wright.

O diretor de marketing da Soccerex Europe, refere que o futebol tem várias áreas em crescimento, como "o futebol feminino e os direitos televisivos. As provas da UEFA também estão em análise, teremos discussões sobre novas competições, mudanças na Liga de Campeões, por isso vamos ter representantes da UEFA, da Associação Europeia de Clubes, das Ligas Europeias e da FifPro. Mas também vão marcar presença representantes de todos os intervenientes do jogo, ou seja, das federações, ligas e jogadores por toda a Europa", sublinhou David Wright em entrevista à TSF.

A Soccerex organiza estes fóruns desde 1995, tendo já passado por 19 cidades e 13 países diferentes. Este ano a realização da conferência na Europa cabe pela primeira vez a Portugal, com Oeiras a acolher os dois dias de conferências, e David Wright refere que "Oeiras é um local sinónimo de inovação e tecnologia, que é a direção para a qual nos queremos dirigir. Mas também tem uma forte ligação ao futebol porque alberga a Federação Portuguesa que é campeã europeia em título e vencedora da Liga das Nações", disse.

Dos 90 oradores presentes a destacar Tiago Craveiro, diretor-geral da FPF, que esta quinta-feira vai abordar o tema "A federação do futuro". Destaque ainda para a presença de Javier Tebas, presidente de La Liga, Deco, ex-jogador e líder da empresa de agenciamento D20 Sports.

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, vai participar na Soccerex esta sexta-feira integrado no fórum, "Modelo de negócio do clube moderno". No mesmo dia o bloco dedicado à "Criação de Talentos", vai contar com a participação de elementos ligados à estrutura do Benfica, Sporting e Ajax.