Solskjaer em definitivo no Manchester United nos próximos três anos

Em declarações ao site do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer diz que sempre sentiu "um carinho especial" pelo clube, sublinhando "que foi uma honra vestir a camisola como jogador e que agora é uma honra ser o treinador".

Solskjaer chegou ao Manchester United, depois da saída de José Mourinho, a 19 de dezembro de 2018. Em 19 jogos, conseguiu 14 vitórias e a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, onde eliminou o Paris Saint Germain nos oitavos-de-final.

Ed Woodward, diretor executivo dos 'red devils', também comentou a continuidade do treinador norueguês em Old Trafford, afirmando que "os resultados falam por si". "Solskjaer trouxe a experiência que tinha no clube como jogador e só temos que agradecer pelo excelente trabalho que tem feito nos últimos meses", acrescentou.