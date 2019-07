Sorteio da Liga com várias condicionantes para a nova temporada

© Pixabay

A Liga Portugal vai realizar esta sexta-feira à noite o sorteio do calendário para o campeonato da Primeira Liga 2019/2020. O evento arranca às 21h00, no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto.

O sorteio do calendário vai decorrer com algumas condicionantes, que já vêm de épocas anteriores. No total são cinco critérios.

O primeiro diz que a segunda volta deverá ser um espelho da primeira, ou seja, ter a mesma ordem de jogos.

A segunda condicionante prende-se com as equipas da mesma região, que não podem jogar simultaneamente em casa ou fora. A Liga informou que as duplas de emblemas dentro deste critério são: Benfica e Sporting; FC Porto e Boavista; Sp. Braga e V. Guimarães; Gil Vicente e Famalicão.

A terceira condicionante serve para evitar, "na medida do possível", que uma equipa jogue consecutivamente, em casa ou fora, os seus encontros com as cinco equipas que nas três épocas anteriores tenham tido melhor classificação média. Essas equipas são o Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães.

- Benfica, 17,67 pontos

- F. C. Porto, 17,33 pontos

- Sporting, 16,00 pontos

- Sp. Braga, 14,67 pontos

- V. Guimarães, 13,00 pontos

A quarta condicionante diz respeito às deslocações para jogar nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Nenhuma equipa deve ter duas deslocações consecutivas às ilhas.

E finalmente a o quinto critério, indica que uma equipa não deve defrontar de forma consecutiva clubes que participarão nas competições europeias.

Curiosidades:

- Ninguém se vai estrear.

- Benfica, Porto e Sporting continuam totalistas, isto é, são os únicos que nunca desceram de divisão.

- Famalicão regressa à Primeira Liga 25 anos depois.

- Gil Vicente regressa quatro anos depois.

- Paços de Ferreira regressa um ano depois.

- Pela 1.ª vez na história da prova vão estar no sorteio cinco equipas do Minho: Famalicão, Sp. Braga, V. Guimarães, Gil Vicente e Moreirense.

- Vai ser o 7.º ano consecutivo que o campeonato vai ter 18 equipas.