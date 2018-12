Sporting recebe o Villareal e Benfica viaja até à Turquia para defrontar Galatasaray

O sorteio desta segunda-feira ditou uma viagem dos leões até Espanha onde vão defrontar o Villareal. As águia fazem uma viagem mais longa até à Turquia onde têm pela frente os turcos do Galatasaray que voltam a encontrar uma equipa portuguesa nas provas europeias depois de terem jogado no grupo do FC Porto, na Liga dos Campeões.

Águias e leões jogam a primeira mão a 14 de fevereiro e a segunda disputa-se no dia 21.

No sorteiro, o clube de Alvalade poderia ter encontrado alguns tubarões europeus como o Chelsea, Nápoles, Inter, Valência, Sevilha e Bayer Leverkusen. Para além destas equipas havia também a possibilidade de a equipa leonina encontrar o Bétis, Eintracht Frankfurt, Zenit, Dínamo de Kiev e Salzburgo.

No caminho das águias que foram cabeças-de-série neste sorteio poderiam ter saído clubes como o Shakhtar Donetsk, Lazio, Rennes, Zurique, Celtic, Slavia Praga, Olympiacos e Fenerbahçe.

O Benfica chega a esta edição da Liga Europa depois de ser eliminado da Liga dos Campeões, ficando em terceiro do Grupo E, atrás de Bayern Munique e Ajax que seguem na Liga dos Campeões .

O Sporting, qualificou-se para os 16 avos de final da competição depois de ficar em segundo lugar do Grupo E, com 13 pontos, atrás do Arsenal.

Sorteio 16 avos de final da Liga Europa:

Viktoria Plzen - Dínamo Zagreb

Club Brugge - FC Salzburg

Rapid Viena - Inter Milão

Slavia Praga - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

FC Zurique - Nápoles

Malmö FF - Chelsea FC

Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt

Celtic FC - Valência CF

Stade Rennais FC - Real Bétis

Olympiacos FC - Dínamo Kiev

Lazio - Sevilha

Fenerbahçe SK - FC Zenit

Sporting CP - Villareal CF

Bate Borisov - Arsenal

Galatasaray - SL Benfica