Sorteios da UEFA para as equipas portuguesas: o Pai Natal foi amigo!

Pode ser perigoso dar demasiada importância à avaliação atual dos adversários que saíram em sorte a FC Porto (Roma), Benfica (Galatasaray) e Sporting (Villareal), uma vez que faltam quase dois meses para os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões e dos dezasseis-avos da Liga Europa. Muita coisa pode alterar-se entretanto, até porque há um mercado de inverno pelo meio.

Mas para já o que há é essa avaliação do que tem sido a temporada destes oponentes: um sexto lugar da Roma na liga italiana; um quinto lugar do Galatasaray no campeonato turco; e uma 17ª posição do Villareal na liga espanhola. Ou seja, nenhuma destas três equipas está a realizar uma boa temporada, muito longe disso.

No caso da Roma, tem para já apenas mais duas vitórias (nove) do que derrotas (sete) no conjunto de todos os jogos realizados, entre campeonato e Champions, na qual passou em segundo lugar no seu grupo, sofrendo três derrotas (duas com o Real Madrid e uma em casa do Plzen). Foram, aliás, os dois triunfos frente ao CSKA de Moscovo que garantiram o apuramento aos romanos.

Pior tem estado o Galatasaray, que soma somente mais um triunfo (nove) do que desaires (oito) no que leva de temporada. Conta com quatro derrotas na liga turca e sofreu outras tantas no seu grupo da Champions. Nesta prova, só venceu o Lokomotiv de Moscovo, num grupo que contava ainda com o Porto (que impôs duas derrotas ao Gala) e o Schalke

Já o Villareal tem mostrado duas faces bem distintas: uma de tristeza na liga espanhola, à custa de sete derrotas sofridas e de sobreviver somente um ponto acima da linha de despromoção; outra bem mais alegre na Liga Europa, na qual ganhou o seu grupo, que incluía Rapid Viena, Glasgow Rangers e Spartak de Moscovo.

Bem vistas as coisas, Porto e Benfica acabaram por tirar partido do facto de serem "cabeças de série". Para os portistas, valeu bem a pena o esforço de tudo fazerem para chegar ao primeiro lugar do seu grupo da Liga dos Campeões, limitando assim o risco de apanharem pela frente um verdadeiro "tubarão" - o grande receio era o Liverpool (a que se juntaria, para alguns, o Atlético de Madrid), mas Tottenham ou Manchester United eram igualmente oponentes muito complicados.

Frente à Roma, os portistas até gozam de um ranking UEFA superior (nono lugar contra 12º) e a diferença de valor de mercado dos planteis das duas equipas é quase residual (328 milhões de euros da italiana e 267 milhões da portuguesa). Aliás, nos atuais últimos 16 da Champions só Ajax (301 milhões), Porto e Schalke (também 267 milhões) têm menor valor de mercado do que a Roma.

Nestes indicadores, o Benfica olha bem de cima para o Galatasaray: os encarnados estão no 26º lugar dos ranking UEFA enquanto os turcos ocupam a 70ª posição e no que diz respeito a valor de mercado a diferença é igualmente significativa: 279 milhões de euros do Benfica contra 95 do Galatasaray. Se pensarmos que ao Benfica podia ter calhado em sorte o Shakatar Donetzk ou a Lazio de Roma estamos conversados.

Já o Sporting pagou o preço de não ser "cabeça-de-série", tendo pela frente um vencedor de grupo da Liga Europa, que apresenta melhor ranking (27º contra 31º dos leões), possuindo ainda um plantel com superior valor de mercado (196 milhões de euros para 160 do Sporting). Mas podia ter sido bem pior: entre os possíveis adversários estavam Chelsea, Nápoles, Inter ou Sevilha.

Para terminar, vejamos o que nos diz a história, neste caso de confrontos anteriores. Tudo azul para o Porto, que afastou a Roma nas duas eliminatórias europeias em que se encontraram, a última das quais bem recentemente, no playoff de acesso à Liga dos Campeões 2016/17. Já o Benfica conta com duas derrotas e uma vitória nas três vezes que teve pela frente o Galatasaray, em fases de grupos da Liga Europa e da Champions, enquanto o Sporting nunca defrontou o Villareal.