Sporting à espera de Coentrão

O Sporting não fecha a porta ao regresso de Fábio Coentrão. A TSF sabe que o defesa-esquerdo, que alinhou pelos leões na última época, emprestado pelo Real Madrid, está em Portugal.

O internacional português chegou a estar "desaparecido" , algo que levou os jornais desportivos espanhóis a perguntar onde andaria o português. Coentrão não demorou a responder e publicou fotografias a treinar-se no Real Madrid, clube com o qual ainda tem mais um ano de contrato. Certo é que o defesa parece não contar para Julen Lopetegui, novo treinador dos espanhóis e tem agora o seu futuro por resolver.

É aqui que entra em cena o Sporting, clube com o qual tem sido associado. Fábio Coentrão pode rescindir com o Real Madrid ainda esta semana e a SAD sportinguista não exclui a possibilidade de contratar mais um defesa esquerdo, que se juntaria a Jefferson e Lumor, até ao final do mercado. Na última época, Coentrão fez 44 jogos pelo Sporting e marcou um golo.

A equipa do Sporting treina esta tarde, naquela que vai ser a primeira sessão de preparação do jogo com o Feirense. Gudelj e Diaby, os dois mais recentes reforços sportinguistas, podem estrear-se já na próxima partida, em Alvalade.