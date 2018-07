Sporting acaba com silêncio de Jesus

O presidente do Sporting, Sousa Cintra, e Jorge Jesus, o ex-treinador, chegaram a acordo para acabar com a cláusula de confidencialidade assinada no momento em que o técnico rescindiu, em junho, o contrato com o clube, antes da saída de Bruno de Carvalho da presidência, confirmou esta sexta-feira a TSF.

A notícia foi avançada na manhã desta sexta-feira pelo "O Jornal Económico" , que citava o próprio Sousa Cintra, confirmando que aceitou a proposta de Jesus.

A cláusula de confidencialidade impedia toda a equipa técnica ou os membros da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting de falarem sobre factos, acontecimentos, situações do balneário ou reuniões com responsáveis da SAD, até 2023.

Quem violasse a cláusula teria de pagar à outra parte dez milhões de euros, valor que descia para um milhão no caso dos outros elementos da equipa técnica além de Jorge Jesus.

O advogado de Jorge Jesus, também citado pelo mesmo jornal, acrescenta que o aditamento ao acordo de rescisão será assinado nos próximos dias quando o treinador terminar o estágio que está a fazer, na Áustria, com os sauditas do Al Hilal.

(Notícia atualizada às 10h20)