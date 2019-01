O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação do médio defensivo Idrissa Doumbia, reforço do clube até 2024.

O costa-marfinense de 20 anos chega a Alvalade proveniente do Akhmat Grozny, da Rússia, clube pelo qual disputou 16 jogos e marcou um golo durante a presente época. O tento pode ser visto no seguinte vídeo:

No seu site oficial, o Sporting anuncia que o contrato do jogador prevê uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Doumbia passou pela formação do Anderlecht, clube pelo qual chegou a estrear-se antes de ser emprestado ao Zulte Waregem.