O Natal chegou mais tarde a Alvalade: Rúben Ribeiro junta-se a Wendel e Misic

O Sporting anunciou este sábado ter chegado a acordo para a aquisição de três futebolistas, os médios Wendel, Rúben Ribeiro e Josip Misic, de acordo com comunicado publicado no site do clube.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Fluminense para a transferência definitiva do jogador Wendel, ficando a Sporting SAD titular de 100% dos direitos económicos e desportivos do atleta. Wendel assinou um contrato válido até 2023, com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros", pode ler-se na nota sobre a aquisição do médio, de 20 anos.

Os leões dão ainda conta de terem chegado a acordo com o Rio Ave "para a transferência definitiva do jogador Rúben Ribeiro, ficando a Sporting SAD titular de 100% dos direitos económicos e desportivos do atleta".

No comunicado, o Sporting dá conta de que Rúben Ribeiro assinou um contrato válido por duas épocas e meia, com mais uma de opção, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.

Finalmente, é ainda revelado que a SAD 'leonina' chegou a acordo com os croatas do HNK Rijeka para a transferência definitiva do jogador Josip Misic, ficando a Sporting SAD titular de 100% dos direitos económicos e desportivos do atleta. O futebolista croata, de 23 anos, assinou um contrato válido até 2023, com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.