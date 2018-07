Após meses de crise, leões apresentam equipa e empatam com Marselha

Onze do Sporting: Viviano; Ristovski, André Pinto, Mathieu e Jefferson; Bruno Fernandes, Petrovic, Wendel, Matheus Pereira; Nani e Montero.

Onze do Marselha: Pelé; Amavi, Luís Gustavo, Gemain, Hubocan, Njie, Payet, Sakai, Sanson, Sarr e Zambo.

Suplentes do Sporting: Salin, Luis Maximiliano, Marcelo, Coates, Acuña, Mané, Lumor, Raphinha, Misic, Bas Dost, Castaignos, Bruno Gaspar e Cabral.

Suplentes do Marselha: Cagnon, Escales, Abdennour, Cabella, Chabrolle, Max Lopez, Mitroglou, Abdallah, Perrin, Phiponeau, Rocchia, Sari e Sertic.

O Sporting defronta, na tarde deste sábado, o Marselha, no jogo de apresentação da equipa aos sócios, no Estádio José Alvalade.

Durante o dia, o Sporting preparou um "Dia de Sporting" onde proporcionou visitas gratuitas ao museu e a exposição de diversos trófeus conquistados pelas modalidades do clube de Alvalade.

Na antevisão do jogo, José Peseiro garantiu que os jogadores estão "entusiasmados" e que no primeiro jogo da época em Alvalade a equipa pretende "mostrar a força do Sporting e mais do que nunca a união do clube". "Vai ser o primeiro momento com os nossos associados no nosso estádio", disse.