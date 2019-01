Sporting em Tondela à procura de vitória que 'devolva' o segundo lugar

Onze do Tondela: Cláudio Ramos, David Bruno, Ricardo Costa, Ricardo Alves, Joãozinho; Hélder Tavares, Bruno Monteiro, Jaquité; Xavier, Tomané, Delgado.

Onze do Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu, Acuña; Bruno Fernandes, Gudelj, Wendel; Nani, Diaby, Raphinha.

O Sporting desceu de posição devido aos resultados do início da jornada, estando agora no quarto lugar, a um ponto do rival lisboeta e a dois dos minhotos. Marcel Keizer não poderá contar com o goleador holandês Bas Dost, a recuperar de uma lesão, mas já terá disponível o influente médio Bruno Fernandes, que regressou aos convocados do treinador após cumprir uma partida de suspensão.