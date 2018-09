Bruno de Carvalho anunciou que vai impugnar eleições

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho anunciou hoje que vai impugnar as eleições do clube, marcadas para sábado, caso estas se realizem, depois de ter desistido de uma providência cautelar para reverter a suspensão de sócio.

"Não desisti da democracia, da legalidade e de ser presidente. Não desisti de ser candidato numas eleições livres, em data a confirmar. Por muito que alguns sportinguistas não gostem, se estas putativas ilegais e golpistas comissões fizerem as eleições no dia 08 vou impugná-las", escreveu Bruno de Carvalho, no Facebook.

Bruno de Carvalho, que foi destituído da presidência do clube em 23 de junho, desistiu de uma providência cautelar que visava reverter a suspensão de sócio e assegurar a integração da candidatura às eleições marcadas para sábado.

Em comunicado, os advogados de Bruno de Carvalho confirmaram a desistência desta providência, "atendendo à delonga do agendamento" e à "impossibilidade prática de uma decisão em tempo útil", decidindo "privilegiar outros meios contenciosos".

"Bruno de Carvalho foi, injusta e ilegalmente, afastado das eleições. Não desiste nem desistirá de repor a justiça. Aguardaremos as decisões judiciais de pronúncia da invalidade da suspensão, das comissões e das próprias eleições", acrescentaram os advogados do antigo presidente dos 'leões'.

Eleito presidente do clube em março de 2013 e reconduzido em 2017, Bruno de Carvalho foi destituído do cargo na reunião magna de junho, com 71,36% dos votos, e posteriormente suspenso de sócio pela Comissão de Fiscalização criada na sequência da demissão da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Na sequência da decisão, foram convocadas eleições para os órgãos sociais do clube, para o próximo sábado, 08 de setembro, e Bruno de Carvalho viu a sua candidatura rejeitada pela Mesa da AG, com base no facto de o ex-presidente estar suspenso de sócio.

João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Pedro Madeira Rodrigues (C), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os candidatos ao ato eleitoral.