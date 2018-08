Bruno de Carvalho continua sem formalizar lista

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho não conseguiu formalizar, esta segunda-feira, a candidatura às eleições do clube, depois de dois membros da sua lista não terem sido recebidos por qualquer elemento da Mesa da Assembleia Geral (MAG).

Nuno Sousa, sócio e membro da lista do antigo presidente 'leonino', explicou que se deslocou a Alvalade "para fazer cumprir uma ordem do tribunal", depois de hoje ter sido divulgado que deu deferimento a uma providência cautelar apresentada pela candidatura de Bruno de Carvalho para poder apresentar-se a votos no próximo dia 08 de setembro, mas que Jaime Marta Soares não o recebeu.

O membro da lista de Bruno de Carvalho revelou a sua estupefação pelo comportamento do presidente da MAG, sublinhando que "por cada dia de atraso na entrega da candidatura, o Sporting é multado em cinco mil euros, além do crime de desobediência civil", o que justificou que tivesse chamado a PSP de forma a tomar conta da ocorrência.

Jaime Marta Soares já durante a tarde tinha admitido que não tinha sido informado da entrega de qualquer candidatura da lista de Bruno de Carvalho, algo que Nuno Sousa desmente.

"Vou acreditar que se tratou de um desencontro de minutos, pois, ao mesmo tempo que ele dizia isso, eu estava a receber uma resposta a dizer que ele tinha assuntos inadiáveis e que por isso não poderia estar presente", revelou, adiantando que foi dada a possibilidade de a candidatura ser apresentada na terça feira, às 10:30.

Depois de nas últimas horas ter sido avançada a possibilidade de Eric Kurgy ser o candidato a presidente desta lista, Nuno Sousa explicou também que com a decisão conhecida face à providência cautelar a candidatura volta à fórmula original, com Bruno de Carvalho no lugar de presidente e Eric Kurgy como vice-presidente.

Olhando já aos próximos dias, relativamente à apreciação desta candidatura depois da sua formalização, Nuno Sousa espera que Jaime Marta Soares "cumpra a sua palavra e deixe Bruno de Carvalho ir a eleições, tal como disse em conferência de imprensa na altura em que foi votada a destituição em Assembleia Geral".

As eleições no Sporting estão agendadas para dia 08 de setembro e, até ao momento, foram formalizadas as candidaturas de Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues e João Benedito.