Sporting começa a defender Taça da Liga frente ao Marítimo. Veja os grupos

O sorteio da fase de grupos da Taça da Liga realizou-se hoje no Auditório João Aranha, no Porto. As 16 equipas foram divididas em quatro grupos, com Benfica, FC Porto, Sporting CP e Sporting de Braga a serem os cabeças-de-série. Os grupos e posições sorteados são os seguintes:

Grupo A - SL Benfica, Rio Ave FC, Desportivo das Aves, FC Paços de Ferreira

Grupo B - SC Braga, CD Tondela, Vitória FC, CD Nacional

Grupo C - FC Porto, GD Chaves, Os Belenenses, Varzim SC

Grupo D - Sporting CP, Marítimo, CD Feirense, Estoril-Praia

A grelha de jogos sorteada foi a número 2, que dita que a primeira jornada é composta pela receção da equipa 1 de cada grupo à número 2 e a visita da equipa 3 à número 4 de cada grupo. Posto isto, eis os jogos da primeira jornada:

Grupo A: Benfica vs Rio Ave; Paços de Ferreira vs Desportivo das Aves

Grupo B: SC Braga vs CD Tondela; Nacional vs Vitória FC

Grupo C: FC Porto vs GD Chaves; Varzim vs Os Belenenses

Grupo D: Sporting vs Marítimo; Estoril-Praia vs Feirense

As jornada 2 é composta pela receção da equipa 1 à da posição 4 e pela visita da equipa 2 à número 3. Por último, na 3ª jornada, a equipa 3 recebe a número 1 e a equipa 4 visita a da posição 2.

A final four da competição, disputada pelos primeiros classificados de cada grupo, volta a ser jogada em Braga, à semelhança da edição da época passada.