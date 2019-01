Sporting contrata defesa colombiano Cristián Borja

O internacional colombiano Cristián Borja assinou com os leões até 2024, anunciou esta quarta-feira o clube leonino. O defesa esquerdo fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

O anúncio da contratação de Borja, acontece um dia antes do encerramento do período de transferências no mês de janeiro. O Sporting também informa, em comunicado, que chegou a acordo com o clube mexicano Toluca, mas não especificou o valor da transferência de Borja. O defesa lateral esquerdo, de 25 anos, que tem duas internacionalizações pela seleção da Colômbia.

Borja é o quarto reforço de inverno do Sporting, depois do brasileiro Luiz Phellype (ex-Paços de Ferreira), do costa-marfinense Idrissa Doumbia (ex- Akhmat Grozny) e Tiago Ilori (ex-Reading), tendo-se registado também o regresso de Francisco Geraldes, que estava emprestado ao Eintracht Frankfurt.