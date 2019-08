Sporting de Braga e Guimarães procuram lugar na fase de grupos da Liga Europa

Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, vai à procura de uma vitória © Hugo Delgado/EPA

O Sporting de Braga, após vencer 1-0 em casa ao Spartak Moscovo, e o Vitória de Guimarães, depois do nulo na visita ao FCSB, tentam garantir, esta quinta-feira. a presença na fase de grupos da Liga Europa de futebol.

O Sporting de Braga entra em ação às 18h15 e o Vitória de Guimarães às 19h45, com o objetivo comum de atingir a fase de grupos da Liga Europa, para a qual já se encontram apurados Sporting e FC Porto, e que poderá contar, pela primeira vez, com quatro equipas portuguesas.

A presença lusa nos 'play-offs' de acesso à Liga Europa estende-se também a outros clubes com treinadores portugueses, com o PAOK Salonica, de Abel Ferreira, a procurar em casa anular a desvantagem de 1-0 com os eslovacos do Slovan Bratislava, e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, a tentar manter a vantagem (3-2) na receção ao Torino.