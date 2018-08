Sporting de Braga quer comprar um clube

O Sporting de Braga está em vias de comprar o Clube de Futebol de Fão e o seu centro desportivo, onde vai jogar a equipa de sub-23 já esta temporada, revelou hoje à agência Lusa fonte do clube.

Na semana passada, houve uma reunião com a câmara municipal de Esposende e a ideia "está a avançar", mas o processo ainda não está concluído, segundo a mesma fonte.

O Centro Desportivo do CF Fão conta com três relvados, um deles com um mini-estádio, mas o Sporting de Braga quer ampliar para mais dois e, numa fase posterior, construir um hotel em terrenos anexos, o que obriga a negociações com a autarquia de Esposende.

A criação de uma espécie de centro de estágios poderá servir também para equipas nacionais e estrangeiras ali treinarem.

De imediato, é certo que a equipa de sub-23 do Sporting de Braga vai usar o Centro Desportivo do CF Fão como 'casa' no campeonato sub-23 e a infraestrutura vai acolher também uma extensão dos 'Guerreiros do Futuro', os mais jovens da formação 'arsenalista'.