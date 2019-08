Sporting de Braga vence Brondby e segue para o play-off da Liga Europa

© Miguel Pereira/Global Imagens)

O Sporting de Braga qualificou-se, esta quinta-feira, para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa de futebol, ao derrotar em casa o Brondby, da Dinamarca, por 3-1, juntando-se ao Vitória de Guimarães.



Palhinha (19 minutos), André Horta (41) e Paulinho (66) marcaram os golos dos minhotos neste jogo da segunda mão da pré-eliminatória, disputado no Estádio Municipal de Braga, enquanto Peter Bjur fez o tento dos dinamarqueses (85), uma semana depois da vitória da equipa portuguesa em Brondby, por 4-2, no primeiro jogo.



Nos play-offs, com primeira mão marcada para 22 de agosto e a segunda para 29, o Braga vai defrontar o Spartak de Moscovo, que deixou pelo caminho o Thun, da Suíça, enquanto o Vitória de Guimarães enfrenta os romenos do FCSB, que eliminaram os checos do Mlada Boleslav.



Na quarta-feira, os vimaranenses golearam em casa os letões do Ventspils, por 6-0, e avançaram para a ronda seguinte com um agregado de 9-0.



Caso ultrapassem a última os play-offs, as duas equipas minhotas juntam-se na fase de grupos ao Sporting e ao FC Porto, que foi relegado para a Liga Europa, ao ser afastado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.