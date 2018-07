Sporting despede-se da Suíça com goleada

O Sporting goleou o Stade-Lausanne, por 4-1, durante a tarde desta segunda-feira, naquele que foi o último jogo de preparação do estágio que os verdes e brancos realizaram no Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, na Suíça.

A equipa orientada por José Peseiro entrou muito forte na partida, marcando o primeiro golo quando ainda decorria o segundo minuto do encontro. Numa grande jogada iniciada pelo médio português Francisco Geraldes, que entregou a bola de calcanhar para Luc Castaignos, viria então a inaugurar o marcador, após excelente combinação com o brasileiro Matheus Pereira que, de primeira, isolou o avançado holandês, com um passe soberbo, concluído em golo.

O segundo golo do encontro foi da autoria do ex-Rio Ave Francisco Geraldes, aos 14', que após receber a bola de um lançamento lateral de Jonathan Silva, tirou o defesa do caminho, com uma simulação de remate com o pé direito e desferiu uma "bomba" de pé esquerdo, de fora da área, que só parou no fundo das redes, da baliza defendida pelo turco Eren Sahingoz.

O terceiro tento foi marcado pelo brasileiro Matheus Oliveira, aos 25'.O médio aproveitou um bom cruzamento do lateral português Bruno Gaspar (ex-Fiorentina), para, de primeira, rematar para o fundo da baliza.

O quarto, e último golo do Sporting, foi marcado pelo jovem extremo, Jovane Cabral, que atuava na equipa B, na temporada passada. Mais uma vez, a jogada começa no "maestro" Francisco Geraldes, que de pé esquerdo, assistiu, com grande passe a romper a defesa adversária, o jovem avançado leonino, isolado na cara Eren, não desperdiçou a oportunidade para demonstrar serviço, e fechar assim o marcador para os leões.

O Sporting viria a sofrer o único golo, já ao cair do pano, da primeira parte (45+1). Através de um canto, o defesa suíço Ferid Matri aproveitou uma saída em falso do jovem guarda-redes Luís Maximiano, para fazer o golo de honra, do Stade-Lausanne, clube que milita na terceira divisão helvética.

O resultado ficou definido ao intervalo, o que reflete a boa primeira parte dos sportinguistas, com destaque para a influência determinante dos jovens formados na Academia de Alcochete, Francisco Geraldes, por cujos pés passaram a maioria dos lances de perigo do ataque, e Matheus Pereira, a confirmar o bom arranque de época com a sua velocidade e atração pela baliza.



Na segunda parte, José Peseiro procedeu a muitas alterações que alteraram completamente para pior a dinâmica e a fluidez de jogo do Sporting, com reflexos no desempenho coletivo que a ausência de golos traduz, pese embora um ou outro destaque de natureza individual.



O Sporting alinhou com um 'onze' constituído por Luís Maximiano, Bruno Gaspar, Marcelo, Mathieu, Jonathan Silva, Palhinha, Mattheus Oliveira, Francisco Geraldes, Matheus Pereira, Jovane Cabral e Castaignos.



Na segunda parte, entraram Raphinha, Montero, Misic, Wendel, Jefferson, Domingos Duarte, Demirel, Piccinni, Salin, Lumor e Bruno César.

A equipa do terceiro escalão do futebol helvético foi uma escolha de última hora para o último jogo no estágio na Suíça, depois de terem sido anunciados, anteriormente, os holandeses do PSV Eindhoven e os turcos do Fenerbahçe.