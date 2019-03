Sporting e Benfica defrontam-se esta tarde. No final, "ganha Moçambique"

Pela primeira na História, as equipas femininas de futebol do Benfica e do Sporting vão defrontar-se. O jogo acontece às 16h00 no Estádio do Restelo e o objetivo é ajudar as vítimas do ciclone Idai.



Sílvia Rebelo, capitã do Benfica, espera que as duas equipas possam "proporcionar uma boa tarde de futebol para promover o futebol feminino", mas sublinha que "no fim, quem vai ganhar é Moçambique".

A visão de Sílvia Rebelo é partilhada pela capitã do Sporting, Ana Borges: "Queremos proporcionar um bom espetáculo de futebol a quem vem ao estádio e, acima de tudo, que é por uma causa, que é por Moçambique que tanto precisa."

