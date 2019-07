Sporting empata com St. Gallen no segundo jogo da pré-época

© Twitter/@SportingCP

O Sporting empatou, este sábado, a duas bolas com o St. Gallen - equipa da primeira divisão suíça - no segundo jogo da pré-temporada leonina. Bruno Fernandes e Wendel marcaram para os leões, que se deixaram empatar pelos golos de Kutesa e Hefti.

Vantagem de dois golos desperdiçada

O Sporting entrou a todo o gás na partida e, aos 2', já se colocava em vantagem pelo capitão goleador Bruno Fernandes.

Aos 25, Wendel puxou dos galões: armou o disparo e fuzilou a baliza suíça, para desespero do guarda-redes Klinsmann.

Antes do intervalo, também o St. Gallen quis picar o ponto. Eduardo deixou fugir a bola na grande área leonina e Kutesa, à meia volta, não deu hipótese a Renan.

Talvez inspirado pelo golo antes do intervalo, Hefti tirou uma trivela do bolso. Driblou do corredor direito para a entrada da área sportinguista e, daí, rematou com a parte exterior do pé direito. Renan não conseguiu chegar-lhe e acabou por assistir ao golo do empate.

O próximo encontro de preparação do Sporting é com os belgas do Club Brugge, a 19 de julho, cinco dias antes de defrontarem os ingleses do Liverpool, campeões europeus, fechando a pré-temporada frente ao Valência, no Troféu Cinco Violinos, a 28.